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Saraybosna'daki okullarının 1,6 milyonluk vergi borcu

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından 'te itibar ve öğrenci kaybı yaşayan bağlantılı okulların 235 bin avro (1,67 milyon lira) vergi borcu bulunuyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 15:34
Saraybosna'daki FETÖ okullarının 1,6 milyonluk vergi borcu

'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü () ile bağlantılı iki özel okulun 235 bin avro (1,67 milyon TL) vergi borcu olduğu ortaya çıktı.

Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Vergi İdaresi, 30 Haziran 2018 itibariyle vergi borcu 25 bin avronun üzerinde olan firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Vergi borcu bulunanlar arasında, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından iki kez sözde el değiştiren ve önce Amerikan, ardından İngiliz bir şirkete satıldığı açıklanan FETÖ bağlantılı iki okul da yer aldı.

FETÖ bağlantılı okulların isimleri listede "Türk-Bosna Koleji" ve "Uluslararası Lise" olarak ayrı ayrı belirtilirken, "Türk-Bosna Koleji"nin vergi borcunun 151 bin avro, "Uluslararası Lise"nin vergi borcunun ise 84 bin avro olduğu açıklandı.

İKİ KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Bosna Hersek'te daha önce "Bosna-Sema" adıyla faaliyet gösteren ve başkent Saraybosna'nın yanı sıra Tuzla, Bihac ve Zenica şehirlerinde de bulunan bu okullar, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından ülkede itibar ve öğrenci kaybına uğradı.

Başta Türkiye'den gelenler olmak üzere çok sayıda öğrenci kaybeden FETÖ bağlantılı bu okulların içinde bulunduğu maddi zorluklar, vergi borçlarına da yansıdı.

Okulların, darbe girişiminin ardından önce Amerikan "Global Education", ardından İngiliz "Richmond Park Education" isimli şirketlere satıldığı açıklansa da yönetimin hala FETÖ bağlantılı kişilerden oluşması tüm bunların aslında gerçek olmadığını gösterdi.

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