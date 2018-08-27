Şehidin kanı yerde kalmadı

Jandarma Uzman Çavuş
Yunus Emrah Ateş'in şehit olduğu ve iki askerin de yaralandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalındaki operasyonda PKK
'nın üst düzey iki ismi de öldürüldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre operasyonda Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan "Poyraz Agir" kod adlı Erzurum
- Karayazı ilçesi nüfusuna kayıtlı terörist Mehmet Şirin Özen (35) ile Muş-Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı "Adil Havar" kod isimli terörist Aykut Özkur (29) silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildi. Özen'in aynı zamanda örgütün "Ferhan Gücü" sorumlusu olduğu kaydedildi.