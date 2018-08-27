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Şehidin kanı yerde kalmadı

Son 24 saatte 3’ü yönetici 11 terörist etkisiz hale getirildi. Ateş’in şehit düştüğü operasyonda da 2 üst düzey hain öldürüldü

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
Şehidin kanı yerde kalmadı
Jandarma Yunus Emrah Ateş'in şehit olduğu ve iki askerin de yaralandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalındaki operasyonda 'nın üst düzey iki ismi de öldürüldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre operasyonda Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan "Poyraz Agir" kod adlı - Karayazı ilçesi nüfusuna kayıtlı terörist Mehmet Şirin Özen (35) ile Muş-Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı "Adil Havar" kod isimli terörist Aykut Özkur (29) silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildi. Özen'in aynı zamanda örgütün "Ferhan Gücü" sorumlusu olduğu kaydedildi.
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Şehidin kanı yerde kalmadı
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