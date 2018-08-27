Şehit Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı
'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Dağlı'nın (25) naaşı daha sonra getirildiği Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti
Grup Başkanı Naci Bostancı
, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.