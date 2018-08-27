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Şehit Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
Şehit Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı
'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Dağlı'nın (25) naaşı daha sonra getirildiği Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı , Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Grup Başkanı , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Şehit Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı
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