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Selçuklu mezarlığına ziyaret

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Başkan Erdoğan, Malazgirt'teki tören öncesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde olan ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, burada şehitler için dua edip Kuran okudu. Erdoğan, 'ın Malazgirt'te Ahlat'tan yürüdüğünü, otağını burada kurduğunu belirterek, buradaki vatandaşlara özetle şöyle dedi: "Sizlerden özelikle bir ricam var. Her şeyden önce biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte olacağız. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. Allah'ın izniyle çok daha farklı bir şekilde inşallah 2023'e, 2053'e ve 2071'e yürüyeceğiz. O fetihleri biz göremeyeceğiz, ama siz göreceksiniz, yavrularımız görecek inşallah. Onlara biz bir başka Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hüküm çok açık net ortada, 'Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin'. Ayrılığa düşmeyeceğiz."

TWİTTER'DAN MALAZGİRT PAYLAŞIMI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1071 'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla hesabından da bir paylaşımda bulundu. Sultan Alparslan ile aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
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Selçuklu mezarlığına ziyaret
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