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Son dakika: 'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Son dakika haberi! Balıkesir merkezli operasyonda aralarında bir binbaşı, bir teğmenin de bulunduğu 15 asker gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 12:22

Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de terör örgütü /PDY'ye yönelik operasyonda aralarında bir binbaşı ve bir teğmenin de bulunduğu 15 asker yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, ve ile KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'e getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika: FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
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