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Son dakika: ’de ünlü anket şirketine kurşun isabet etti

Ünlü bir kamuoyu araştırma şirketinin 'deki merkezine bina önünden geçen bir araçtan 5 el ateş edildi. Kurşunlardan biri şirketin camına isabet ederken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların peşine düşen polis, saldırının araştırma şirketine yönelik olup olmadığını araştırıyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 15:24

Olay, saat 04.00 sıralarında Esentepe Villa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü bir kamuoyu araştırma şirketine cadde üzerindeki binanın önünden geçen araçtan 5 el ateş edildi. Ateş açılması sonucu kurşunlardan 1'i şirketin en üst katındaki camına isabet etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede güvenlik kamera görüntüsü çalışması yaptı. Yapılan incemeler sonucunda şirketin önünden geçen bir aracın hızla geçtiği, 5 el ateş edildiği ve 1'inin ise merkeze isabet ettiği belirlendi. Öte yandan, saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, saldırını merkeze yönelik mi yoksa maganda kurşunu mu olduğunu araştırıyor.

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Son dakika: Şişli’de ünlü anket şirketine kurşun isabet etti
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