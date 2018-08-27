Zafer Haftası videosu

Cumhurbaşkanlığı'nca Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü ve Zafer Haftası dolayısıyla hazırlanan video Twitter hesabından paylaşıldı. Videoda, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı ile 8 asır sonrasında yine bir ağustos ayında, 7 düvele karşı Anadolu'nun kapılarının düşmana kapatıldığı Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin önemine yer verildi. Sultan Alparslan
'ın "Nizamı alem" diyen kahramanların, Mustafa Kemal
Paşa'nın ise "vatan için, hürriyet için şahadeti arzulayıp, garbın zırhını kıranların" başında olduğu anlatıldı.