65 bin lira kredi çekip Bank Asya'ya yatırmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Mustafa Haluk Baydilli'nin, 2015 şubat ayında bir bankadan 65 bin lira kredi çekerek, Bank Asya'ya yatırdığı belirlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binada görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi sanık Mustafa Haluk Baydilli, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Baydilli, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanık hakkındaki tanık beyanları dinlendi.

Eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal, sanığın Yargıtay üyeliği seçiminden önce yapılan ve örgüt üyelerinin bulunduğu toplantıya katıldığını, bu toplantıya Mehmet Vehip Ekinci ile Tarsus'tan geldiklerini söyledi. Dal, toplantının birkaç saat sürdüğünü ve yemek yenildiğini anlattı.

Eski HSYK Üyesi Mustafa Kemal Özçelik ise sanığı Yargıtay üyesi seçildikten sonra tanıdığını belirtti.

İnternette yayınlanan Yargıtay'daki örgüt mensuplarını gösteren listede sanığın ismini gördüğünü, sorduğunda bu yapıya mensup olduğunun söylendiğini aktaran Özçelik, 2014'te yapılan HSYK seçiminde de bu yapıdan olduğunun ve adaylarına oy vereceğinin ifade edildiğini bildirdi.

Mustafa Kemal Özçelik, soru üzerine bu ifadeyi vermesi için kanuna aykırı vaatte bulunulmadığını, ifadesinin de yasak usullerle alınmadığını kaydetti.

Tanık beyanlarına karşı söz verilen Baydilli, ifadeleri kesinlikle kabul etmediğini dile getirdi.

İlhami Dal'ın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Baydilli, bahsedilen tarihte Tarsus'ta değil, Adana'da görev yaptığını, Mehmet Vehip Ekinci'yi ise tanımadığını ileri sürdü.

Baydilli, daha sonra usul itirazlarını dile getirdi.

Mahkeme Başkanı Maruf Alikanoğlu'nun MASAK raporu ve ByLock suçlamasını hatırlatmasına karşın Baydilli, bunlara ilişkin savunma yapmayacağını dile getirdi.

Savunmanın sonunda Mahkeme Üyesi Fevzi Yıldırım, MASAK raporunu hatırlatarak, sanığın neden 4 Şubat 2015'te Vakıfbank'tan 65 bin lira kredi çekerek, Bank Asya'da hesap açıp buraya yatırdığını sordu.

Sanık Baydilli ise o dönem Bank Asya'nın legal bir banka olduğunu savunarak, "Sıkıntı olduğunu bile bile neden hesap açayım? Faizsiz diye hesap açtım." yanıtını verdi.

Yıldırım'ın, neden hesap açmak için bir başka bankadan kredi çektiği yönündeki soruya karşılık Baydilli, "Evet ama terör örgütüyle nasıl bir bağlantısı var anlamış değilim." savunmasını yaptı.

Baydilli, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını, uzun süre tutuklu kaldığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 24 Ekim'e bırakıldı.