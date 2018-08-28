ABD heyetinden sürpriz ziyaret

ABD
'nin
kur oyunu ile Türk ekonomisini hedef almasının sıcaklığı gündemdeki yerini korurken, Washington'dan sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. ABD Kongresi heyeti Ankara
'da bir dizi temasta bulundu. Heyetin ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Michael Turner, John Garamendi ve Tom Marino ile ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Hood'dan oluştuğu ifade edildi. ABD heyeti Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının yetkililerinin yanı sıra TBMM
'de de NATO
Parlamenterler Asamblesi üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmelerin ana gündemi ABD'nin gerdiği iki ülke ilişkileri oldu. ABD tarafı krizin sona ermesini istediklerini ifade etti. Türk tarafı ise ABD'nin tavrının değişmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca terör örgütleri PKK
ve FETÖ
ile mücadelede ABD'nin müttefik olarak üzerine düşeni yerine getirmediği de iletildi.