Başsavcılık olaya el koydu! Yola düşen tank ile ilgili açıklama

Bugün saat 15.00 sıralarinda Veysel H. adlı şahıs, Halkalı merkez mahallesi Dereboyu caddesi üzerinde 34...plaka sayılı kapalı kasa kamyoneti ile ilerliyordu. Hadımköy'de Birpa Birlik Pazarlama adlı şirketten aldığı 1770 kg sulfirik asiti Batman da bulunan bir fabrikaya götüyordu.

Dereboyu Caddesi üzerinde dönüş yaptığı esnada kapalı kasa içinde bağlı bulunan tank kamyonetin arka kapakları açılmak suretiyle devrildi. Tankın asagi düşmesi sonucu 400-500 kg madde yola doküldü. Daha sonra forklift ile tank geri kamyonete yuklendi. KÜçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, olay yerinde gerekli tedbirlerin alındığı, bahse konu araç ve şoförün kimlik bilgilerinin tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca şoför ün geçici olarak muhafaza altına alındığı kaydedildi. itfaiye unsurlari ve belediye ekipleri yolu temizlerken maddeden etkilenen ve sol ayak bileğinden hafif yaralanan Emirhan isimli çocuk ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı.

