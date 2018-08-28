İlginç ByLock mesajları ortaya çıktı

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanan kadın sanığın ByLock içeriklerinde MİT'te çalıştığı iddia edilen bir kişiyle ilgili ilginç yazışmaları ortaya çıktı.

AA muhabirinin mahkeme tutanaklarından derlediği bilgilere göre, geçen mayıs ayında Kahramanmaraş'ta yakalanan örgütün Kırşehir'deki öğrenci işlerinden sorumlu mensupları Y.E.A. ve karısı K.A. hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"YAKUP" VE "BÜŞRA" KOD ADLARINI KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Her ikisinin de örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen sanıkların mesaj içerikleri mahkeme dosyasına girdi. Yazışmalarda "Büşra" ve "Yakup" kod adlarını kullanan sanıkların mesaj içeriklerinde ilginç mesajlar dikkati çekti.

Örgütün "Kırşehir Büyük Talebe Mesulü" olduğu ileri sürülen K.A'nın 17/25 Aralık sürecinden sonrasını kapsayan 300 sayfalık mesaj içeriklerinde örgüt adına kurulan toplantı gruplarıyla yazışmalar, örgüt evlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve örgüt evlerinde kalan kızların durumlarıyla ilgili yazışmalar yer alıyor.

ByLock içeriklerinde, Kırşehir'de üniversitede okuyan kızının örgüt evinde kalmaya devam etmesi için devreye giren ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtan bir kişinin mesajları da bulunuyor.

Aynı zamanda FETÖ'nün kapatılan Dünya AŞ isimli şirketinde yurt müdürü olarak da görev yaptığı belirtilen K.A, ByLock yazışmalarında kendisinden üst birimdeki kadın H.A'ya bir örgüt evinde iki kız arasında tartışma yaşanması nedeniyle birini evden çıkardığını anlatıyor. Aynı konuyla ilgili ikili arasında ilerleyen zamanlarda geçen yazışmada H.A, evden çıkarılan kızlardan birisinin babası olan ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtan kişinin bu duruma kızdığını söylüyor.

"KIZIMI NASIL EVDEN ÇIKARIRSINIZ"

H.A, mesajında, "Evini değiştirdiğin kızın babası Ankara'dan buraya gelerek görüşme yapmış. MİT mensubu olduğunu söyleyerek, 'Ben de sizdenim, 17/25 Aralık sürecinden sonra bir çok örgüt mensubunun ortaya çıkmasını engelledim, fişlenmelerini önledim. Kızımı nasıl evden çıkarırsınız' diyerek çıkışmış. Sen hemen o kızı istediği eve yerleştir." diyerek K.A'ya talimat veriyor. K.A. da "Tamam abla, söylediğin kişinin kızını istediği eve çıkararak yerleştirdim." şeklinde cevap veriyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılandığı davada örgüt üyeliğiden 9 yıl ceza alan H.A. ile K.A. arasında geçen ByLock yazışmalarında konu edilen ve kendisini MİT mensubu olarak tanıttığı iddia edilen kişinin tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

KATALOG EVLİLİKLERİNİ BYLOCK'TA YAZIŞARAK YAPMIŞLAR

ByLock içeriklerinde örgüt içi katalog evliliği yaptığı belirlenen K.A. ve kocası Y.E.A. ile birbirlerini tanımak için yaptıkları yazışmalar da yer alıyor. Yazışmalarda K.A. ailesinin evliliğe izin vermemesine rağmen bu evliliği istediğini belirtirken, fotoğraflarda kilolu olduğunu ve zayıflaması gerektiğini söylüyor. Eşi de spor yapmaya başladığını ve kısa sürede istediği seviyeye geleceğini aktarıyor.

K.A. ve eşi Y.E.A, geçen mayıs ayında Kahramanmaraş'taki babalarının evinde yakalanmış, evde "Himmet Nasıl Toplanır", "Türkçe Olimpiyatları" adlı video görüntüleri de ele geçirilmişti.