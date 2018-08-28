Emine Erdoğan’dan tatilcilere ‘çevre’ uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, doğayı koruma konusunda hassas olunması gerektiği yönünde bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bir tatili daha geride bıraktık. Ülkemizin eşsiz güzellikleriyle ruhlarımızı dinlendirdik. Ancak piknik alanlarımız, ormanlarımız, sahillerimiz bıraktığımız çöplerle kirlendi. Doğayı koruma konusunda daha hassas olmalıyız. Sıfır atıksız bir yaşam ilkesi, geleceğimizin teminatı" ifadesini kullandı. Bu arada Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' ile ekonomiye 12 milyar TL kazanım sağlandı.