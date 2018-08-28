Erdoğan, May ve Steinmeier ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, İngiltere Başbakanı Theresa May ile dün telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan-May ikilisi ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkat çekerken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerini kararlaştırdı. Görüşmede ayrıca İdlib
ve Suriye
'deki son gelişmelere de değinildi. Başkan Erdoğan dün Almanya
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya ve Türkiye
arasındaki istişare ve işbirliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici oldğu vurgulanan görüşmede iki lider, ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti. Görüşmede, Erdoğan'ın eylül sonunda Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Erdoğan ve Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasındaki önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetti