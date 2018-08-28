Firari albay operasyonel hat soruşturmasına takıld

DARBE girişimi sırasında en yoğun çatışmanın yaşandığı yerlerden birisi olan Jandarma Genel Komutanlığı'nda Plan ve Prensipler Başkanlığı Dış İlişkiler Hakları Daire Başkanı olan Albay Ahmet Özkurt'un mahrem imamlarla operasyonel hatla haberleştiği tespit edildi. Darbecilerin sözde atama listesinde Çorum İl Jandarma Komutanı olarak yazdığı firari Özkurt'un Müslüm P. ve Seher T. adına kayıtlı hat kullandığı, telefonunun 2011-2016 arasında mahrem imamlarla Ankara ve Kastamonu'da ortak baz verdiği ortaya çıktı.

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