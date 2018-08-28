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Firari albay operasyonel hat soruşturmasına takıld

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Giriş Tarihi: 28.8.2018

DARBE girişimi sırasında en yoğun çatışmanın yaşandığı yerlerden birisi olan Jandarma Genel Komutanlığı'nda Plan ve Prensipler Başkanlığı Dış İlişkiler Hakları Daire Başkanı olan Albay Ahmet Özkurt'un mahrem imamlarla operasyonel hatla haberleştiği tespit edildi. Darbecilerin sözde atama listesinde İl Jandarma Komutanı olarak yazdığı firari Özkurt'un Müslüm P. ve Seher T. adına kayıtlı hat kullandığı, telefonunun 2011-2016 arasında mahrem imamlarla ve 'da ortak baz verdiği ortaya çıktı.

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Firari albay operasyonel hat soruşturmasına takıld
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