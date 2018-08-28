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İİT'den İslamofobik karikatür yarışmasına tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu yaptığı yazılı açıklama ile 'daki İslamofobik 'Hazreti Muhammed' konulu karikatür yarışması kararını kınadı. Komisyon Hollanda hükümetinden "bu keyfi saldırıyı engellemesini" talep etti.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 21:47 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 21:57
İİT'den İslamofobik karikatür yarışmasına tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) 'da "Hazreti Muhammed" konulu uluslararası karikatür yarışması düzenlenmesi kararını kınayarak, hükümetten "bu keyfi saldırıyı engellemesini" talep etti.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Özgürlük Partisi lideri 'ın açıkladığı "Hazreti Muhammed" konulu uluslararası karikatür yarışması düzenlenmesi kararı kınandı.

Bunun "nefreti kışkırtmak" olduğu vurgulanan açıklamada, Hollanda hükümetinden dünyadaki 1,6 milyardan fazla Müslümanın dini hassasiyetlerine dokunan bu keyfi saldırıyı engellemek için acil adım atması talep edildi.

Hükümete bu organizasyonun düzenlenmesine izin verildiği takdirde bu adımın "nefret ve radikalizmi körükleyeceği" uyarısında bulunuldu.

Yarışmanın İslam dininde yüce kabul edilen bir kişiye açıkça hakaret girişimi, dini nefret ve Müslümanlara karşı ayrımcılığı kasıtlı olarak körükleme çabası olduğu ve Birleşmiş Milletler () Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 20. maddesini açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Hollanda Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, haziran ayında Hazreti Muhammed konulu bir karikatür yarışması yapacaklarını açıklamıştı. Başvuruların 31 Ağustos'ta son bulacağını belirten aşırı sağcı siyasetçi, 200'ün üzerinde başvuru olduğunu ve yarışmanın 10 bin dolar ödülü olduğunu söylemişti.

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İİT'den İslamofobik karikatür yarışmasına tepki
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