KKTC’de Ercan Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu

KKTC'de Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet ile sürdürülen ek mesai görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine bugün akşam saatlerinde eyleme başladı. Sendikanın başlattığı eylem sebebi ile havalimanındaki tüm uçuşların karşılıklı olarak durdurulduğu öğrenildi. Alana iniş yapmak isteyen uçakların ise en yakındaki başka hava limanlarına yönlendirildiği aktarıldı. Eylem sebebi ile uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcular ise duruma tepki göstererek, uçuşların yeniden başlamasını istedi.



KKTC Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız ise, yaptığı açıklamada, Sendikanın fazla mesaiye kalmaması nedeniyle acil inişler dışında tüm uçuşların durdurulduğunu söyledi.

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