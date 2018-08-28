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Son dakika: sanığı ihraç astsubaya hapis cezası

Son dakika:  'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 12:47
Son dakika: FETÖ sanığı ihraç astsubaya hapis cezası

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu yargılanan ihraç astsubay Özkan Acar ve avukatı hazır bulundu.

Acar, savunmasında örgütün mahrem imamının düzenlediği toplantılarına katıldığı, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği ve himmet verdiği iddialarını reddetti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Acar, masum olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatını istedi. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Acar'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

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Son dakika: FETÖ sanığı ihraç astsubaya hapis cezası
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