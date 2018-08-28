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Son dakika: Cizre'de birliği göreve başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () terörle mücadelede son yıllarda aktif kullandığı ve teröristlerin harekât kabiliyetini ortadan kaldırıp, gece gündüz demeden havadan saatlerce gözetleme yapan İnsansız Hava Araçları () için 4'üncü birlik, 'ın Cizre ilçesinde kurularak faaliyete başladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 11:43
Son dakika: Şırnak Cizre'de İHA birliği göreve başladı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda önemli başarıya imza atan 'nın birliklerine bir yenisi daha eklendi. Şimdiye kadar Batman, Elazığ ve Van'da kurulap faaliyet gösteren İHA birliklerinin sonuncusu 'ın Cizre ilçesinde kurularak göreve başladı. Kurban Bayramı'nda, Türkiye-Irak sınırındaki üs bölgelerinde bayramlaşma ziyaretlerinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda faaliyete başlayan İHA birliğini ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı.

Milli ve yerli savunma sanayi ürünü İHA'lar, harekât etkinliğine katkı sağlayan ve başarıyı kısa sürede sağlayan silahların başında yer aldı. TSK; İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA), Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekâtı'nda birliklerin taktik istihbarat ve ateş destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandı. Harekât boyunca İHA ve SİHA'lara kazandırılan yarı-otonom yetenekler ve atış kontrol sistemleri entegrasyonu sayesinde, hedefe görünmeden yaklaşılıp hassas vuruşlar yapılarak, harekâtın askeri karar verme süreçlerine olumlu katkı sağlandı.

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Son dakika: Şırnak Cizre'de İHA birliği göreve başladı
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