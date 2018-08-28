Terör örgütünün annelik istismarı son bulmalı

İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, dün Eğitim Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı"na katıldı. Soylu buradaki konuşmasında, Galatasaray Meydanı
'nda önceki gün yapmak istedikleri 700'üncü eylemleri polis tarafından engellenen Cumartesi Anneleri
'nin eylemlerine değindi. İSTİSMAR VE KANDIRMACA
Soylu, eylemlerin ilk olarak 1995'te aşırı sol TKP/ML terör örgütü tarafından örgüt içinde infaz edilen Hasan Ocak'ın öldürülmesi olayını devlete yıkmak için başlatıldığını belirterek, "Bu olay üzerinden bir mağduriyet hikayesi üretildi ve yıllardır annelik üzerinden bir istismar ortaya konuluyor. Son günlerde renkli listelerde aradığımız teröristleri, bölge sorumlularını etkisiz hale getirdikçe bu tepkiyle karşılaşıyoruz. Bu bir tesadüf değil. Artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Bu ikiyüzlü kandırmacanın son bulmasını istedik. Ne yapsaydık yani, anneliğin, terör örgütü tarafından istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" dedi. Soylu, "Yapılmak istenen çok açıktır. Annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturup, hem teröre bir mağduriyet maskesi giydirmeye çalışıyorlar, hem de toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.