Yunanistan’dan iki darbeciye koruma

Yunanistan Polis Sözcüsü Theodoros Hronopoulos, darbeci SAT komandoları Halit Çetin ve Fatih Arık'ın, serbest kalma hakkına sahip olmalarının ardından talepleri üzerine koruma altına alındıklarını söyledi. Hronopoulos 18 aylık gözaltı süreleri geçen hafta sona eren İki darbecinin korunma talep ettiğini, tutuldukları göçmen kampından çıkarılarak gizli bir yere sevk edildiklerini, iltica süreçlerinin devam ettiğini belirtti. İki darbeciyi temsil ettiğini belirten avukat Stavroula Tomara, Çetin ve Arık'a 20 Ağustos'tan bu yana ulaşamadığını iddia etmişti.

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