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8 sanık yargılanacak

Giriş Tarihi: 29.8.2018
8 sanık yargılanacak
'nce kabul edilen İddianame kapsamında, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Hami Çakır'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamaları kapsamında ceza istendi. Dosyada Zeki Bingöl'ün de şüpheli olduğu fakat adreslerinde bulunamadığı ve ifadesine başvurulamadığı için dosyasının ayrıldığı kaydedildi. Ayrıca Şerif Ali Tekalan, Tuncay Opçin ve Faruk Mercan'ın uzun süredir yurt dışında firari bulundukları biliniyor.
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8 sanık yargılanacak
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