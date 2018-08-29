CHP’de adaylık kapışması başlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da alınan başarısız sonuçların ardından partisinde başlayan kurultay kavgasının önünü Mart 2019'da yapılacak yerel seçimleri gerekçe göstererek keserken parti yönetimi de seçimden bu yana geçen 2 aylık sürenin ardından 24 Haziran sonuçlarını değerlendirecek. Yerel seçim ve güncel konuların gündem olarak belirlendiği PM'de, muhalif bazı PM üyelerinin kurultay talepleri ve yönetime eleştirilerini de dile getirmesi bekleniyor.

ADAYLIK HESAPLARI

Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısı ile yerel seçim startını vermesi beklenirken CHP'de de adaylık hesapları başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlere yönelik adaylık hesabı yapan isimlerin büyük bölümünü ise Kılıçdaroğlu'nun karşı çıkmasına rağmen milletvekilleri oluşturuyor. CHP'deki adaylık kavgası ise ağırlıklı olarak İstanbul ve ilçeleri ile Ankara ve İzmir için yaşanacak. İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için Genel Sekreter Akif Hamzaçebi'den İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e kadar pek çok ismin adaylık hesabında olduğu biliniyor.

LİSTE DIŞI KALACAKLAR

CHP kulislerinde ise İstanbul'un adı yolsuzluklarla anılan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, kumar oynadığı görüntülerle gündeme gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 'aday olmama engel yok' dese de İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin aday gösterilmeyeceği kaydediliyor. Yine geçen seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı adaylığı için çalışmalara başladığı ancak parti yönetiminin Sarıgül'ün adaylığına soğuk yaklaştığı belirtiliyor. CHP'de ayrıca kurultay isteyen muhaliflere destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Muharrem İnce'ye destek veren belediye başkanlarının da listeye giremeyeceği CHP

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un 'sürpriz adaylar olabilir' şeklindeki sözleri, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde parti yönetiminin kamuoyunda olumlu karşılanacak adaylar üzerinde durduğu şeklinde değerlendiriliyor.

BAYKAL'A YAKIN İSİM ATEŞ PÜSKÜRDÜ

CHP'de, eski partililerin parti yönetimine yönelik yayımladıkları manifestonun ardından dün de, Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş'ten hem Muharrem İnce hem de CHP yönetimine sert eleştiriler geldi. Muhalefetin halka güven veren önerileri olmadığını belirten Ateş, Muharrem İnce'yi, "Seçim gecesi avukatları YSK önüne davet edenler, gece kararmadan sırra kadem bastı. Görünen o ki, kampanya genel iktidarı almak için değil, parti içi iktidar için yapılmış" ifadeleriyle eleştirdi. Ateş "İki ayı aşkın bir süredir, koca muhalefet partisi daha seçim sonuçlarını analiz edemedi" dedi.