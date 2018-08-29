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Çocuk parkı magandası bu kez tutuklandı

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Çocuk parkı magandası bu kez tutuklandı

Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş edip 7 yaşındaki H.N.D.'yi sırtından yaraladığı iddia edilen ve savcılık talimatıyla emniyetten bırakılan şüpheli B. dün yeniden gözaltına alındı. B., "Korku kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme ve olası kasıtla kasten yaralama" suçlarından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı. Barış B., ifadesinde "Kuaförüm. O gece 04.00'e dek çalışmıştım. Çocukları sadece sessiz olmaları için uyardım. Ateş etmedim. Annem kurban kesiminden gelip bana 'Çocuk vurulmuş sen mi vurdun?' deyince sitedekiler beni suçladı. Kimseyi yaralamadım" dediği öğrenildi. Bayramın ilk günü yaşanan olayın ardından şüpheli Barış B. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Çocuk parkı magandası bu kez tutuklandı
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