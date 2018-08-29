Eski Yargıtay üyeleri hakim karşısında

FETÖ 'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Örgütün Yargıtay içindeki "grup sorumlusu abi"lerinden olduğu belirtilen eski Yargıtay Üyesi Ahmet Kütük ile müfettişken firari eski savcı Zekeriya Öz 'ü aklayan eski Yargıtay Üyesi Halit Kıvrıl dördüncü kez hakim karşısına çıktı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince görülen duruşma, Yargıtay Başkanlığı ek bina duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya, sanık eski Yargıtay Üyesi Ahmet Kütük, yakınları ve avukatı katıldı.

SANIĞA SÖZ VERİLDİ

Yargıtay'ın tazminat davalarına bakan 4. Hukuk Dairesi'nin eski üyesi Kütük'ün dördüncü kez hakim karşısına çıktığı duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler okunarak, sanığa söz verildi.

Sanık Kütük, bir önceki duruşmada dinlenilen tanık ifadelerine karşı beyanda bulundu.

Tanıkların, "dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman hakkında cemaatin bir internet sitesinde gerçek dışı habere yer verildiğini, Kahraman'ın bu habere karşı açtığı davayı kazandığını ancak kararın Yargıtay 4. Hukuk Dairesi heyetince bozulduğunu" anlattıklarını belirten Kütük, bu kararı veren heyette yer almadığını söyledi.

Dosyanın karar düzeltme aşamasında heyette yer aldığını, inceleme sonucu yerel mahkeme kararını onadıklarını ifade eden Kütük, "Yani, eğer cemaatin bir talimatı varsa ben onun aksi yönünde bir karar vermişim." dedi.

Sanık Ahmet Kütük, iş yerindeki bilgisayarında Ergenekon iddianamesi ile İlhan Cihaner'in yargılandığı davalara ilişkin dosyaların bulunmasının da suç isnadı gibi yansıtıldığını belirtti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde yıllarca tetkik hakimliği yaptığını anlatan Kütük, bu dönemde Ergenekon ve İlhan Cihaner ile ilgili dairede açılan davalara baktığını, bu nedenle dosyaları incelediğini savundu. Sanık Ahmet Kütük, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Duruşma Savcısı Mutahhar Keleşoğlu, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve FETÖ'den ihraç edilen eski hakim ve eski TÜRKŞEKER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bülent Üzümcü'nün tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığa, gelen bilgi ve belgelere karşı beyanda bulunması için süre verilmesi, duruşmanın 17 Ekim'e bırakılması kararlaştırıldı. Gelecek duruşmada, eski hakim Bülent Üzümcü tanık olarak yer alacak.

KÜTÜK HAKKINDAKİ İDDİALAR

Sanık Ahmet Kütük, önceki duruşmalarda, iki telefon hattında toplam 2 bin 904 kez ByLock kullandığı yönündeki tespitleri reddetmişti. Ahmet Kütük'ün, Yargıtay'ın hukuk daireleri sorumlusu eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumlusu abi"lerden olduğu iddia edilmişti.

MÜFETTİŞKEN ZEKERİYA ÖZ'Ü AKLAYAN KIVRIL'IN YARGILANMASI

Yüksek yargı üyelerinin Yargıtay 9. Ceza Dairesinde ayrı ayrı yargılandığı davalarda, Ahmet Kütük'ün ardından, Adalet başmüfettişliği döneminde Ergenekon soruşturmasını yürüten firari savcı Zekeriya Öz hakkındaki şikayetlerle ilgili "soruşturmaya gerek yok" raporu veren ve ardından Yargıtay üyesi seçilen Halit Kıvrıl da dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, Kıvrıl ile avukatı katıldı. Söz verilen Kıvrıl, tanık ifadelerine karşı beyanda bulundu.

Tanık beyanlarında geçen mesleğin başından itibaren örgüt toplantılarına katıldığı iddiasını kabul etmeyen Kıvrıl, gittiği toplantıların normal yemekler olduğunu, himmet toplanmadığını, cemaat sohbeti yapılmadığını iddia etti.

Örgüt listesinden üye seçildiği iddiasını da reddeden Kıvrıl, liyakat ve terfileri gereğince, dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarının referansıyla üye seçildiğini öne sürdü.

Sanık Kıvrıl, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

MÜFETTİŞ RAPORU "YETERSİZ" BULUNMUŞTU

Başmüfettişliği döneminde Ergenekon soruşturmasını yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz hakkındaki şikayetlerle ilgili "soruşturmaya yer yok" raporu hazırlayan ve ardından 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilen Halit Kıvrıl, ilk duruşmalarda da hakkındaki suçlamaları reddetmişti. HSYK Genel Kurulu ise 2015'te eski HSYK döneminde Halit Kıvrıl tarafından hazırlanan raporu yetersiz bularak, Ergenekon ve Balyoz davalarına bakan hakim-savcılar hakkındaki iddiaları yeniden ele almıştı.