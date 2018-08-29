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Son dakika: şüphelileri 'a kaçamadan yakalandı

Son dakika haberi! Edirne'de, 'a kaçma hazırlığı yapan şüphelisi 5 kişi polis ekiplerince yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 09:53

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma ve takip sonrasında, gişeler mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilden inerek tarlalık alana kaçan bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrolü sonrasında şüphelisi olduğu belirlenen A.T, B.T, B.K, İ.B ve H.A ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen E.F.A gözaltına alındı.

Şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları ve arandıkları tespit edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Son dakika: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
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