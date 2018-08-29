Hakkâri’de feci kaza: 2 asker şehit, 7 yaralı

Hakkari
'nın Şemdinli
ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Er İsa Erçetin ile Piyade Er Osman Karağlı şehit oldu, 5'i ağır 7 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı. Şehit İsa Erçetin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu, ailesinin İstanbul'da yaşadığı öğrenildi. Şehit Karağlı'nın da acı haberi Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Bekar olan Karağlı'nın 4 kız kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.