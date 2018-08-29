İç Tüzük için hedefimiz geniş katılımda uzlaşma

TBMM Başkanı Binali Yıldırım dün Azerbaycan'a gitti. Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında ilk yurtdışı ziyaretlerinden birini Bakü'ye yaptığını belirten Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov ile birebir ve heyetler arası görüşmeler yapacaklarını söyledi. Yıldırım, "Önümüzdeki dönemde Meclis'te İç Tüzüğün değiştirilmesiyle ilgili bir çalışma olacak mı? Meclis Başkanı olarak bir girişimde bulunacak mısınız?" sorusu üzerine şunları kaydetti: "24 Haziran seçimleriyle beraber hükümet sisteminde bir değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin İç Tüzüğe uyarlanması gerekiyor. O bakımdan bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı mutlaka çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Meclis'te bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. İç Tüzük, Meclis'in anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımda uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir. Bunun için gayret göstereceğiz ama neticede Meclis'in çalışması, yasaları çıkarması için olması gereken en azından asgari değişiklikler yeni yasama dönemiyle birlikte dikkate alınacaktır."

BUGÜN NELER OLDU