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JÖH’ler Karadeniz’de iz peşinde...

Giriş Tarihi: 29.8.2018
JÖH’ler Karadeniz’de iz peşinde...
Doğu Karadeniz kırsalında 'nın sözde 'lider kadro'larını etkisiz hale getiren Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Komando leri, Timler, zorlu arazi koşullarında teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarına devam ediyor. 'nin ilk keskin nişancı tüfeği 'Bora-12' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı 'Ejder' kullanan askerler, araziyi didik didik tarıyor. Operasyonlarda, insansız hava aracı () ile ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de kullanılıyor. Ağır kayıplar veren örgüt ise bölgeden kaçmaya çalışıyor.

VATANDAŞTAN SU VE AYRAN İKRAMI
'de PKK'ya yönelik süren operasyonlara vatandaşlar da büyük destek veriyor. Kürtün ilçesinde kırsaldaki operasyonlardan dönen askerlere su ve ayran ikram eden çoccuklar, "Askerler sıcakta susamıştır diye düşündük. Onlar vatanımızı koruyor. Askerimizi çok seviyoruz" diye konuştu.
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JÖH’ler Karadeniz’de iz peşinde...
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