MHP lideri Bahçeli’den yaralı polise ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kaza sonucu kendi silahından çıkan kurşunla yaralanan polis memuru Akın Çakır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Uzun süredir MHP Genel Merkezi'nde görev yapan polis memuru Akın Çakır, önceki gün yaşanan talihsiz kaza sonucu kendi silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaralı polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli, yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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