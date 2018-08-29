Sınırda yakalanan FETÖ'cü başhekime 15 yıl 6 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Hastanesinin başhekimi Mustafa Yıldırım 15 yıl 6 ay, eşi Ümran Yıldırım ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına Mustafa Yıldırım, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, Ümran Yıldırım ve sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanıklar ve avukatından savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmalarını istedi.

Bunun üzerine son savunmasını yapan tutuklu sanık Mustafa Yıldırım, silahlı terör örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Eşiyle yurt dışına kaçmak istediği sırada yakalanmasına değinen Yıldırım, başka bir ülkede mesleğini yapabilmek için bu girişimde bulunduğunu, içinde bulunduğu durumun psikolojik baskısıyla böyle davrandığını savundu.

Yurt dışına kaçma niyetiyle hareket etmediğini öne süren Yıldırım, adına düzenlenen sahte pasaport ve kimlik kartlarını kullanmadığını iddia etti.

Sanık Yıldırım, gizli tanığın gerçekleri anlatmadığını, beyanlarında çelişkiler olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Ümran Yıldırım da olay tarihinde sağlıklı düşünemedikleri için hata yaptıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz o günkü şartlar içinde yapmış olduğumuz eylemlerin normal karşılanması gerekiyor." dedi.

Sahte pasaport ve kimlik kartlarını kullanmadıklarını öne süren Ümran Yıldırım, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre Mustafa Yıldırım'a "silahlı terör örgütüne üyelikten" 10 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 5 yıl olmak üzere 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İki suçtan da takdir indirimine gitmeyen mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Ümran Yıldırım'a ise "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl, "resmi belgede sahtecilikten" 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık hakkında daha önce verilen adli kontrol şartının devamına karar hükmedildi.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANMIŞLARDI

Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ile üniversitenin tıp fakültesi öğretim üyesi eşi Doç. Dr. Ümran Yıldırım, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

Üzerlerinden sahte kimlik ve pasaport çıkan Mustafa Yıldırım ve eşi Ümran Yıldırım'ın, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcıları oldukları tespit edilmişti.