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Son dakika: 'da 34 isim hakkında gözaltı kararı!

Son dakika haberi! ve 11 ilde operasyonu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ile 9 'mahrem imam' olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 10:50

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

ARALARINDA RÜTBELİLER DE VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonel telefon hattı ile haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen ve 14 astsubay ile 9 mahrem imam hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerle ilgili idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, söz konusu şahıslardan 2'sinin aktif görevde olduğu bildirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Ankara'da 34 isim hakkında gözaltı kararı!
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