Son dakika: FETÖ şüphelileri, askeri görünce Meriç'e atlayarak kaçtı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlı Müsellim köyüne FETÖ şüphelilerini yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, FETÖ'ye üye olmak suçundan dosyaları bulunan S.C.Ç (26) ve Ö.S (39) Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı. Aynı gruptaki, Sinop Çevik Kuvvet Müdürlüğünde komiser iken ihraç edilen H.B.T (26), A.A (33), Ü.G.B (26) ve R.B (26) ise gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyesevk edilenlen zanlılardan Ü.G.B. serbest bırakıldı, R.B, H.B.T. ve A.A ise tutuklandı.