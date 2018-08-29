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Son dakika: şüphelileri, askeri görünce Meriç'e atlayarak kaçtı

Son dakika haberi! 'de 2 Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi, Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 14:51

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlı Müsellim köyüne şüphelilerini yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, FETÖ'ye üye olmak suçundan dosyaları bulunan S.C.Ç (26) ve Ö.S (39) Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı. Aynı gruptaki, Sinop Çevik Kuvvet Müdürlüğünde komiser iken ihraç edilen H.B.T (26), A.A (33), Ü.G.B (26) ve R.B (26) ise gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyesevk edilenlen zanlılardan Ü.G.B. serbest bırakıldı, R.B, H.B.T. ve A.A ise tutuklandı.

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Son dakika: FETÖ şüphelileri, askeri görünce Meriç'e atlayarak kaçtı
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