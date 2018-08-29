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Son Dakika: Hücre evinde saklanan 12 'cü yakalandı

Son dakika haberi! Kentte örgütün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı - Şüphelilerin adreslerinde 5 bin 915 dolar ve 6 bin lira ele geçirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 17:14 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 17:17
Son Dakika: Hücre evinde saklanan 12 FETÖ'cü yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde 5 bin 915 dolar ve 6 bin lira ele geçirildi.

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Son Dakika: Hücre evinde saklanan 12 FETÖ'cü yakalandı
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