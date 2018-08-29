Yeni rütbeleri Erdoğan takacak

Yüksek Askeri Şûra'da terfi eden komutanlar 30 Ağustos itibariyle yeni rütbelerine kavuşacak. Genelkurmay Karargâhı'nda bugün düzenlenecek rütbe terfi töreninde, 'apolet sökme' tartışması ile gündeme gelen ve orgeneralliğe terfi eden İsmail Metin Temel'in de aralarında bulunduğu komutanlara yeni rütbelerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takacak.

TERFİ TÖRENİ BUGÜN

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı 2 Ağustos'ta yapıldı. 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/ amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri bir yıl, 383 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi. YAŞ kararlarının yürürlüğe gireceği 30 Ağustos'un öncesinde, bugün Genelkurmay Karargâhı'nda rütbe terfi töreni düzenlenecek. Erdoğan da törene davet edildi. Son YAŞ toplantısında korgenerallikten orgeneralliğe yükseltilen Temel ile oramiralliğe yükseltilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın rütbelerini Erdoğan takacak. Bu arada yeni sistemin ilk Reform Eylem Grubu toplantısı da bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapılacak.