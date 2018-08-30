2018’deki sınavlarda soru iptali yok

FETÖ
'CÜLERDEN temizlenen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM
), yılın 8 aylık döneminde yapılan 32 sınavda kullanılan 6 bin 496 sorudan hiçbiri iptal edilmedi. Sorulara adaylardan da hiçbir itiraz gelmedi. ÖSYM Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 8 milyondan fazla adayın başvurduğu sınavlarda 6 bin 496 soru kullanıldı. Özellikle Tıpta Uzmanlık Sınavları'nda (TUS) geçen dönemlerde her yıl birkaç soru, iptal için mahkemeye giderken 2018 TUS ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde ilk kez hiçbir soru iptal edilmedi.