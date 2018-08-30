25 milyon dolarlık dolandırıcılık olayının şüphelisi Şile’de yakalandı

İstanbul Şişli'de bulunan İşlem Döviz bürosunun sahipleri Ahmet Ali Demirkapı ve Erol Hacıosmanoğlu, iş adamlarından topladığı 25 milyon dolarla kayıplara karışmıştı. Skandal dolandırıcılığın ardından döviz bürosunun sahipleri hakkında savcılığa yüze yakın şikâyet dilekçesi verildi.

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Erol Hacıosmanoğlu İstanbul Şile'de bulunan iki ayrı adreste saklandığına ilişkin alınan bilgiler üzerine harekete geçildi. Hacıosmanoğlu, jandarma tarafından yapılan baskınla yakalandı.

Burada gözaltına alınan Hacıosmanoğlu polis ekiplerine teslim edildi. Hacıosmanoğlu, İstanbul adliyesine çıkarılacak. Şüpheli hakkında çok sayıda yakalama kararı olduğu da öğrenildi.