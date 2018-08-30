Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adnan Oktar'ın evinde bulunan tarihi eser şaşırttı!

'ın evinde bulunan tarihi eser şaşırttı!

’ın Çengelköy’deki evinde ele geçirilen el yazması Tevrat’ın sadece sinagoglarda bulunması gereken çok önemli bir eser olduğu belirlendi. Mali polis, bu çok değerli Tevrat’ın Oktar grubunun eline nasıl geçtiğini araştırıyor

Giriş Tarihi: 30.8.2018 07:37 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 07:45
Adnan Oktar'ın evinde bulunan tarihi eser şaşırttı!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, grubunun Çengelköy'deki evi ile Ümraniye'de bulunan bir depoda kamyonlar dolusu tarihi eserlere el koydu.

OKTAR'IN ESERLERİ MÜZELERDE İNCELENDİ

Adnan Oktar grubundan ele geçirilen tarihi eserler incelenmek için Ayasofya Müzesi Müdürlüğü ile Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne gönderildi.

TEVRAT ŞAŞKINLIK YARATTI

Adnan Oktar grubundan ele geçirilen el yazmalı Tevrat'ın , sadece Sinagoglarda bulunması gereken nitelikte önemli bir eser olduğunu tespit edildi.

O ESER NEREDEN GELDİ?

Mali polis, Tevrat'ın Adnan Oktar grubunun eline nasıl geçtiğin konusunu da araştırmaya başladı.

DİĞER ESERLERDE TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE

Türk İslam Eserleri Müzesi'ne gönderilen eserlerden bir bölümünün tarihi eser niteliğinde, bir bölümünün de tarihi eser niteliğinde olmadığı belirtildi. (Habertürk)

İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adnan Oktar'ın evinde bulunan tarihi eser şaşırttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN