Başkan Erdoğan: Her alanda sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz

Başkan Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'nda konuştu

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Nice zaferleri Ağustos ayında kazandık. Sevr'in de bu ay içinde imzalandığını unutmuyoruz. Biz zaferleri er meydanında kazanmakla maaruf bir milletiz. Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu da işte bu şekilde yıktık. Afrin'de YPG'nin başını ezerek bunu gösterdik. Sincar'ın Kandil'e dönüşmemesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Fırat'ın doğusundaki terör bölgelerini ortadan kaldırmak için hazırlıklarımız birer birer sürüyor. Suriyede Münbiçi Amerikalılarla görüşerek, teröristlerden arındırmanın yollarını arıyoruz. İdlipde yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bugün Türkiye kalkınma yardımlarında dünyada altıncı, insani yardımda dünyada birinci sıradadır. Biz diğer ülkeler gibi bir eliyle verip diğeri ile geri alanlardan değiliz. Ekonomide de kazan kazan ilişkisi ile hareket ediyoruz. Adil bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Her alanda sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz."

"ONLAR İÇİN DE BAŞARIYA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ"

"Bundan çeyrek asır önce 3-5 milyar dolarlarla Türkiye'yi çok büyük sıkıntıya sokuyorlardı. Bunun onlarca katı büyük saldırılarla şimdi Türkiye'yi sıkıntıya, krize sokamıyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının provokatif notlarına rağmen biz yolumuzda hareket ediyoruz. Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara tarihimizi hatırlatmak durumunda kalıyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 sembol boşa konulmuş değildir. Her birinin bir anlamı vardır. Bizim mücadelemiz mazlumların ve mağdurların son umududur. Onlar için de başarıya ulaşmak zorundayız."

"TASFİYE OLDUKLARI GÜNLERİ DE GÖRECEĞİZ"

"Siyasi hayatımız millete parmak sallayanlarla, kibirle bakanlarla mücadele etmekle geçti. Türkiye'ye büyüklük taslayamazlar. Uluslararası alanda ülkemize kibirle yaklaşanlarla mücadele ediyoruz. Onların tasfiye oldukları günleri de göreceğiz."