Büyük kumpası boşa çıkardık

Başkan Erdoğan, kurmayları ile yaptığı görüşme ve toplantılarda, Türkiye'ye yönelik son dönemde arka arkaya gelen saldılar ve döviz kurlarındaki oynamayı, nedenlerini, alınan önlemleri, buna diğer ülkelerin bakışı ve geleceğe dönük düşüncelerini paylaştı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye dönük büyük bir kumpas kurulduğunu, başka yollardan başaramadıklarını ekonomi ile yapmayı planladıklarını belirtti ve "Ancak burada da başarılı olamayacaklar" dedi. Yaşananları, "Türkiye çok büyük bir badire atlattı" şeklinde değerlendiren Erdoğan, gereken yerden gereken önlemleri hızla olarak saldırıları boşa çıkardıklarını belirtti.
Başkan Erdoğan, partisinin MYK toplantısına katılmak üzere parti genel merkezine gelişinde, AK Parti
Adana il yönetimi, ilçe başkanları ve belediye başkanları ile de hatıra fotoğrafı çektirdi