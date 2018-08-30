Çelik: Avrupa’nın DEAŞ’ı bu aşırı sağdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı, yaklaşık 3 saat saat sürdü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'daki karikatür tartışmalarıyla ilgili, "Bu derece hoyrat ve acımasız bir saldırının bu derece provokatif saldırının bu şekilde değerlendirilmesi, bu ırkçı kafaların, faşist kafaların Avrupa'da daha çok yer bulmasına, siyasette bu derece ikinci parti durumuna gelmelerine ya da koalisyon ortağı haline gelmelerine yol açıyor. Şunu unutmasınlar Avrupa'nın DEAŞ'ı bu aşırı sağdır" dedi.

Çelik ayrıca şunları söyledi: Çelik, af tartışmalarına ilişkin, "Bizim gündemimizde yok. Daha önceki pozisyonumuzda bir değişiklik yok" dedi. "Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı, güçlü şekilde gündemimize almış bulunuyoruz" ifadelerini kullanan Çelik, "Yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı olacak mı?" şeklindeki soruya, "Yerel seçimde 'Böyle bir şey olur olmaz' gibisinden şu anda bir değerlendirmemiz yok. Daha onlara vakit var" yanıtını verdi.



umartesi anneleriyle ilgili de konuşan Çelik, "Berfo Annenin acısı, diğer annelerin acıları, evlatlarıyla ilgili duyduğu hasret başımızın üzerindedir. Bu acıya, hürmetimiz çok büyüktür ve boynumuz kıldan incedir. Kapılarımız, her zaman kendilerine açıktır. Ama 2010'dan sonra buranın giderek bir terör propagandasının zemini haline gelmesi, annelerin acısı üzerinden belli grupların burayı bir terör propaganda merkezine dönüştürmesi karşısında ortaya çıkan tedbirleri almak zorunlu olmuştur" dedi.