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üssü, Türklerin buluşma noktası oldu

ülkesi Nijer’de Türkiye Maarif Vakfı’na devredilen eski okulları, ülkede yardım faaliyeti yürüten Türklerin buluşma adresi oldu

Giriş Tarihi: 30.8.2018
FETÖ üssü, Türklerin buluşma noktası oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'daki üssü konumunda bulunan Nijer'deki okulları, kapatılarak Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildikten sonra, ülkede yardım faaliyeti yürüten Türklerin sıkça bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduğu bir mekana dönüştü. FETÖ'nün hizmet bahanesiyle girdiği Afrika'da en çok okulunun bulunduğu ülkelerden Nijer'deki 44 bin metrekare alan üzerine kurulu 5 okul ve 3 yurt, bir süre önce TMV'ye devredildi. Bu okullar ve yurtlar, artık eğitim için hizmet üretiyor. Özellikle okullarla aynı kampüste bulunan vakfın sosyal mekanları, yılın farklı dönemlerinde çeşitli yardım faaliyetleri için ülkeye gelen gönüllülerin rahatça buluşup fikir alışverişinde bulunabildiği bir adres haline geldi.
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FETÖ üssü, Türklerin buluşma noktası oldu
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