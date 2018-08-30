FETÖ üssü, Türklerin buluşma noktası oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) Afrika
'daki üssü konumunda bulunan Nijer'deki okulları, kapatılarak Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildikten sonra, ülkede yardım faaliyeti yürüten Türklerin sıkça bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduğu bir mekana dönüştü. FETÖ'nün hizmet bahanesiyle girdiği Afrika'da en çok okulunun bulunduğu ülkelerden Nijer'deki 44 bin metrekare alan üzerine kurulu 5 okul ve 3 yurt, bir süre önce TMV'ye devredildi. Bu okullar ve yurtlar, artık eğitim için hizmet üretiyor. Özellikle okullarla aynı kampüste bulunan vakfın sosyal mekanları, yılın farklı dönemlerinde çeşitli yardım faaliyetleri için ülkeye gelen gönüllülerin rahatça buluşup fikir alışverişinde bulunabildiği bir adres haline geldi.