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Gelin arabası skandalında şoke eden savunma

'da gelin arabası süsü verilerek içerisinde Afgan ve lı 11 i taşıyan aracın uyruklu sürücüsü tutuklandı. Şahsın ifadesinde, “Antalya’ya tatile gidiyordum, onlar da gideceklerini söylediler. Araç aldğımda süslüydü. Ben süslemedim” dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 17:31
Gelin arabası skandalında şoke eden savunma

Jandarma ekipleri, dün BurdAntalyalya kara yolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol kontrolleri esnasında konvoysuz bir gelin aracından şüphelenip durdurmuştu. Ekipler, lüks aracın içerisinden 3'ü Afganistan, 8'i uyruklu 11 düzensiz ile bu kişilere aracılık ettiği tespit ettikleri uyruklu kişiyi yakalamış, araçta yapılan aramada da, 11 can yeleği ile 2 çanta dolusu gıda malzemesi bulmuştu. Olay sonrası göçmenler İl Göç İdaresine gönderilirken, Filistinli sürücü A.İ.M., ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmişti.

"BEN SÜSLEMEDİM"

Organizatörlük yaptığı düşünülen Filistinli sürücü A.İ.M., hakim karşısına çıktı. Sürücü A.İ.M., ifadesinde otomobili Antalya'da tatil yapmak için kiraladığını, taşıdığı Afgan ve Pakistanlı şahısları tanımadığını öne sürerek, "Aracı tatil için kiralamıştım. Bir arkadaşım 'Antalya'ya tatile gidecek tanıdıklarım var. Götürür müsün?' şeklinde sordu. Kabul ettim. Tatile gittiklerini düşünüyordum. İyilik için yaptım. Araç aldığımda süslüydü. Ben süslemedim" dediği öğrenildi.

Filistinli sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gelin arabası skandalında şoke eden savunma
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