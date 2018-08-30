İnce'den ağır sözler

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına göndermede bulunarak, "Bu toplantıya cumhurbaşkanı adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun" dedi.

Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun."

"Seçimden sonra beni davet etmiş ama ben gitmemişim! Benim olmadığım yerde zor durumdan kurtulmak için yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim."