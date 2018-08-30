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İnce'den ağır sözler

, seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısı yapan yönetimi ağır dille eleştirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 01:52
İnce'den ağır sözler

'nin 24 Haziran'daki Adayı , bugün gerçekleştirilen toplantısına göndermede bulunarak, "Bu toplantıya cumhurbaşkanı adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun" dedi.

Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun."

"Seçimden sonra beni davet etmiş ama ben gitmemişim! Benim olmadığım yerde zor durumdan kurtulmak için yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim."

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İnce'den ağır sözler
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