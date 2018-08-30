İyi Parti'den bir istifa daha! Ayhan Küçük görevini bıraktı

İyi Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Küçük, partinin özellikle Yalova teşkilatının durumunu göz önünde bulundurarak sağlığının yoğun, stresli ve zorlu başkanlık sürecine elverişli olmadığını, doktorların tavsiyesi üzerine il başkanlığından ayrılma kararını aldığını belirtti.

Göreve her daim hazır olduğunu bildiren Küçük, parti için çalışmaya devam edeceğini ve rozetini çıkarmayacağını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Küçük'ün genel seçim öncesi kalp damarlarından bir ameliyat geçirdiği ifadesine yer verildi.

İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı'nda yeni il başkanı seçimi için genel merkezden gelecek kararın beklendiği vurgulanan açıklamada, kısa süre içinde il kongresinin yapılacağı kaydedildi.