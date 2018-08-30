Mehmetçik, şehidin adı verilen okulu boyadı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Merkez 75. Yıl Ortaokulu'na, Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Binbaşı Kıvanç Cesur'un ismi verildi. Okulda yeni eğitim-öğretim yılı öncesi bakım ve onarım çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarmalar okulun boya işlerini yaptı. El birliği ile okulu boyayan Mehmetçiklere teşekkür eden şehit Cesur'un babası Remzi Cesur, "Kıvanç bu okulda okudu. Bu okulun koridorlarında koşturdu. Şimdi ismi okuduğu okula veriliyor. Mehmetçiklerimize anlamlı destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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