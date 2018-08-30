Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > "Muharrem İnce güven vermedi"

" güven vermedi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay tartışmalarının sona ermesinin ardından eteğindeki taşları, Parti Meclisi toplantısında döktü. Kılıçdaroğlu’nun, ’nin daha önce basına anlattığı akşam yemeği ile ilgili sessizliğini bozarak, “İnce’yi genel başkan olsun diye cumhurbaşkanı adayı gösterdim. Aklımda o vardı. Ancak daha sonra yapılanlar bana güven vermedi” dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 09:41
Muharrem İnce güven vermedi

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yaklaşık sekiz saat süren CHP Parti Meclisi toplantısında 24 Haziran seçim sonuçları masaya yatırılırken, sert tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, toplantıda 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı adayı ile bir araya geldiği akşam yemeğine ilişkin sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu'nun yemekte İnce'nin kendisine "Genel başkanlığı bırak onursal başkan ol" teklifini getirdiğini hatırlatarak "Ben de bunu yapmayacağımı söyledim ve kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim" dediği öğrenildi.

DELEGEYİ ARAYIP İMZA İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun "Ben sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. İlla ki bırakacağım. Bir yerde bırakacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce'yi, benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim. Aklımızda bu vardı. Ancak sonrasında yapılanlar maalesef güven verecek şeyler değil, bana güven vermedi. Süreç çok farklı bir noktaya gitti" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bunları Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e de anlattığını dile getirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye yönelik, "Delegeyi arayıp kendisi için imza isteyen, oy isteyenden CHP'ye genel başkan olmaz" eleştirisinde bulunduğu da ifade edildi.

İnce'den ağır sözler

CHP'de Muharrem İnce'nin B planı

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Partide olanları anlatsam insan içine çıkamazlar

CHP'de gözlerin çevrildiği yeni tarih

Son Dakika: CHP’da kavga büyüyor! Tuncay Özkan’dan Muharrem İnce’ye sert sözler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"Muharrem İnce güven vermedi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN