"Muharrem İnce güven vermedi"

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yaklaşık sekiz saat süren CHP Parti Meclisi toplantısında 24 Haziran seçim sonuçları masaya yatırılırken, sert tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, toplantıda 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnceile bir araya geldiği akşam yemeğine ilişkin sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu'nun yemekte İnce'nin kendisine "Genel başkanlığı bırak onursal başkan ol" teklifini getirdiğini hatırlatarak "Ben de bunu yapmayacağımı söyledim ve kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim" dediği öğrenildi.

DELEGEYİ ARAYIP İMZA İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun "Ben sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. İlla ki bırakacağım. Bir yerde bırakacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce'yi, benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim. Aklımızda bu vardı. Ancak sonrasında yapılanlar maalesef güven verecek şeyler değil, bana güven vermedi. Süreç çok farklı bir noktaya gitti" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bunları Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e de anlattığını dile getirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye yönelik, "Delegeyi arayıp kendisi için imza isteyen, oy isteyenden CHP'ye genel başkan olmaz" eleştirisinde bulunduğu da ifade edildi.