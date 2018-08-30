Öksüz’ü serbest bırakan hâkime 9 yıl hapis cezası

FETÖ
darbe girişimi sonrası Akıncı'dan kaçarken yakalanan sivil imamlardan Adil Öksüz
Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülmüştü. Buradaki savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen
Öksüz, dönemin hakimi Köksal Çelik tarafından "adli kontrol şartıyla" serbest bırakılmıştı. Ardından savcılık karara itiraz etmiş ancak bu kez FETÖ'cü hakim Çetin Sönmez
itirazı reddederek Öksüz'ü serbest bırakmıştı. Darbe girişimi üssünde yakalanıp mahkemeden serbest kalan Öksüz böylece kaçarak kayıplara karışmıştı. İHANETİ KABUL ETMİŞTİ
Skandalın ortaya çıkması üzerine Öksüz'ün serbest bırakılmasını sağlayan hakimler, görevden uzaklaştırılarak haklarında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Çetin Sönmez sorgusunda itirafçı olarak FETÖ bağlantısını anlatmıştı. Ardından tutuklanan Sönmez hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi
'nce "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılmıştı. Sönmez'in yargılandığı davada dün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Sincan Cezaevi
'nde tutuklu bulunan sanık Sönmez ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in, dosyaya giren belgeleri okumasının ardından söz alan sanık Sönmez, Cihan Ergün, Köksal Çelik, Ali Rıza Çam ve Kemal Açıkgöz'ün tanık olarak dinlenmesini talep etti. Ayrıca Öksüz'ün üzerinden çıkan eşyaları iade eden kamu görevlilerinin yargılandığı dava dosyasının incelenmesini ve firari sanığın nezarethanedeki görüntülerinin dosyaya kazandırılmasını istedi. Ancak sanığın söz konusu talepleri Mahkeme Başkanı tarafından, "Bu aşamada yargılamaya fayda sağlamayacağı" gerekçesiyle reddedildi. MAHKEMEDE ÇARK ETTİ
Daha sonra son savunmasını yapan sanık Sönmez, aleyhindeki tanık beyanlarının 20-25 yıl öncesine ait olduğunu, hala kamu görevinde bulunan aynı tanıkların mahkemede lehine beyanlarda bulunduğunu iddia etti. Emniyet ve savcılık sorgularında FETÖ bağlantısını kabul eden Sönmez, mahkemede ise örgütle ilgisi olmadığını ileri sürdü. Suçsuz olduğunu iddia eden sanık, son söz olarak tahliyesini talep etti. KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI
Savunmaların ardından söz alan duruşma savcısı, Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Müzakerenin ardından mahkeme heyetinin oybirliğiyle aldığı kararı açıklayan Başkan Alp, Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığını bildirdi. Kararla birlikte tutukluluğunun devamına hükmedilen Sönmez, tutuklu yargılandığı Sincan Cezaevi'ne geri gönderildi. FETÖ ELEBAŞINI ZİYARET ETMİŞ
SÖNMEZ, FETÖ bağlantısını ortaya koyan önemli itiraflarda bulunmuştu. 1989 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığını FETÖ'ye ait yurt ve evlerde kaldığını anlatan Sönmez, hakim olarak atandıktan sonra İstanbul'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen
'i ziyaret ettiğini de itiraf etmişti.