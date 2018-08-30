Türkiye AB ile vites yükseltiyor

Siyasi
reform önerilerinin hazırlanması ve uygulanmasında aktif rol oynayan Reform Eylem Grubu 4'üncü toplantısını dün gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, önümüzdeki süreçte AB ile ilişkilerin daha da güçleneceği mesajını verdi. SÜREÇ HIZLANIYOR
(MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU):
Siyasi reform sürecinin hızlandırılması için mutabık kaldık. Avrupa Konseyi ile daha yakın çalışmayı düşünüyoruz. AB ile ilişkilerimizde sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız. Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlatılacak. Vize serbestisinde 7 kriter vardı 6'ya düştü. Vize serbestisi dahil çabalarımızın karşılığını AB'den almak istiyoruz ve siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz. YARGIYA GÜVEN ARTACAK
(ABDULHAMİT GÜL):
Yeni sistemin imkanlarından da yararlanarak yargıya güvenin artacağı ve hızlanacağı bir dönem olacak. Yargıda hedef süresi uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. 1 Ocak'tan itibaren bu uygulama hayata geçecek AB ile diyalogları sürdüreceğiz. İnsan hakları ve özgürlükleri geliştirecek çalışmaları artıracağız. MÜTTEFİKLİK RUHU
(BERAT ALBAYRAK):
ABD tarafından ağustos başından beri Türkiye ekonomisine karşı bir süreç başlatıldı. Bu saldırılar sonrası Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden gayet olumlu açıklamalar sonrası bir süreç gelişmeye başladı. Avrupa'dan müttefiklik ruhuna yakışır bir şekilde açıklamalar geldi. REFORM İRADESİ
(SÜLEYMAN SOYLU) Bu toplantı ülkemizin reform iradesini teyit etmektedir. Toplantıda olumlu bir hava oluştu. Türkiye bir taraftan AB taahhütlerini yerine getirmeye çalışırken bir taraftan terörle mücadele etmektedir. Terör örgütleriyle mücadele iradesi AB güvenliğiyle de alakalıdır. Terörle mücadele, düzensiz göç AB ile temelde alakalıdır. Reform iradesine sarılan bir anlayışı devam ettireceğiz.