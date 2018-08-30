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tercih sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak? - ile YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçları hemen sorgula!

Yaklaşık iki milyon öğrencinin heyecanla beklediği an için geri sayım başladı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı bu ilk kez gerçekleştirilmişti. Tercihler ise 7-14 Ağustos tarihleri arasında osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirildi. Bu hafta başından itibaren tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar başladı. İstediği üniversiteye gidebilmenin hayalleri içerisinde olan kişiler 2018 YKS tercih sonuçları heyecanla bekliyor. ’nin sınav takvimine göre üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Peki 2018 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 30.8.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 11:48
YKS tercih sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak? - ÖSYM ile YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçları hemen sorgula!

tercih sonuçları, bu hafta üniversite adayları tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Ağustos ayının başlarında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından yaklaşık iki milyon öğrencinin gözü kulağı 'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. İstediği üniversitede okumanın hayallerini kuran öğrenciler 2018 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları heyecanla bekliyor. Peki ÖSYM ile 2018 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

YKS TERCİH SONUÇLARI 2018 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adayları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak olan resmi açıklamaya gözlerini çevirdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylar ise belli oldu.

ÖSYM İLE YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

Yaklaşık iki milyon üniversite adayı nefeslerini tuttu ve geri sayıma başladı. Hayallerini kurduğu üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen kişiler YKS tercih sonuçları sorgulama işlemini hemen buradan yapabilirler.

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YKS tercih sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak? - ÖSYM ile YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçları hemen sorgula!
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