Boğaz’da Başkan’la ilk balık avı heyecanı

Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, yarın "Vira bismillah" diyecek. İstanbul'un farklı noktalarında hazırlıklar tam gaz sürüyor. 15 Nisan'da yürürlüğe giren av yasağı sonrasında ekmek teknelerinin bakımını ve yıpranmış ağlarını tamir eden Sarıyerli balıkçıların ise heyecanı her zamankinden daha büyük. Sarıyerli balıkçılar, 1 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Boğaz'da ilk balık avına çıkmak için hazırlanıyor. Balıkçı İsmail Menekşe, "Başkanımız bu yıl Sarıyerli balıkçılarla birlikte sezonun ilk avına çıkacak. Bu sezon bereketli olacak. Özellikle palamut bolluğu bekliyoruz" dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise "Balıkçılığımızın geleceğinin kararmaması için sürdürülebilir avcılık yapılmalı" diye uyardı.

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